Поліція розблокувала проспект Баграмяна в Єревані, кількох активістів затримано

Напередодні ввечері сотні активістів перекрили проспект, вимагаючи, щоб влада скасувала рішення про підвищення тарифу на електроенергію, повідомляє Радіо Азатуцюн.

Представники поліції попереджали маніфестантів, що їх хода і сидяча акція протесту є незаконними. Незважаючи на це, активісти заявляли, що їхня акція носить мирний характер і здійснюється в рамках Конституції, а отже, поліція не має права перешкоджати їм або застосовувати до них силу.

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Поліція дала час активістам відкрити проїжджу частину проспекту Баграмяна в центрі Єревана, погрожуючи інакше притягнути їх до відповідальності. Приблизно о 5:30 ранку співробітники поліції витіснили протестувальників з проїжджої частини. Деякі активісти були доставлені в поліцейські дільниці.