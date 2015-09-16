У РФ створять "мобільну групу" митників для знищення санкційної їжі
21:55, 16 вересня 2015Світ
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У Таганрозі Ростовської області РФ митники вирішили створити мобільну групу, яка буде займатися аналітичною роботою і оперативним реагуванням на будь-які спроби "ввезення заборонених товарів".
REUTERS
Група буде складатися з керівників структурних підрозділів та "найбільш підготовлених митників", передає ТСН.
Нагадаємо, що наприкінці липня Росія на рік продовжила термін дії ембарго на імпорт продуктів з країн Заходу, які ввели санкції відносно Росії.
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Нині в списку країн, яким заборонено ввозити в Росію м'ясо, рибу, овочі і молочні продукти, знаходяться США, країни Євросоюзу, Канада, Австралія, Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн, Ісландія та Україна. На початку серпня в Росії набув чинності закон про знищення продуктів, імпорт яких в країні заборонений. У той же день в Росії було знищено близько 300 тонн таких продуктів.
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