Потрійний теракт у Багдаді забрав життя 12 людей

Про це пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Два терориста-самогубця підірвали себе в одному з центральних районів міста — Баб аль-Шаркі, населеному переважно шиїтами. Жертвами вибухів стали вісім людей, ще 18 отримали поранення. Майже одночасно здійснено теракт в сусідньому шиїтському кварталі Баб аль-Муадам, в результаті загинули чотири людини, постраждали дев'ять.

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Відповідальність за теракти на себе поки ніхто не взяв, але поліція підозрює в організації бойовиків "Ісламського держави" (ІД).

Як відомо, "Ісламська держава" — терористичне угрупування, яке влітку 2014 року проголосило створення халіфату на частини території Сирії та Іраку. Проти неї б'ються лояльні офіційному Дамаску війська.

Як повідомляв УНІАН, раніше надійшла інформація про 2 потужних вибухи у столиці Іраку.