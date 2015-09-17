У Росії поки не вирішили, як реагувати на українські санкції

Уряд РФ проаналізує можливі наслідки від нових санкцій з боку Києва, представить результати керівництву країни, повідомив журналістам віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, передає РИА Новости.

"У нас цією тематикою займається все-таки зовнішньополітичне відомство, а ми, природно, свій аналіз наслідків прийнятих колегами рішень проведемо, його представимо керівництву для прийняття рішень", - сказав Дворкович, відповідаючи на питання, чи РФ відповідати дзеркально на запроваджені Україною санкції і якою може бути ця відповідь.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня про застосування санкцій проти Росії.

Раніше сьогодні президент поінформував про рішення РНБО від 2 вересня 2015 року про розширення переліку юридичних та фізичних осіб Російської Федерації та інших країн, проти яких Україна застосовує економічні санкції та інші обмежувальні заходи.

За словами Порошенка, ці обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і 90 юридичних осіб, відповідальних за здійснення злочинної діяльності проти нашої країни.