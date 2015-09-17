Головреда сайту "Коммерсантъ" звільнили після інтерв'ю з Навальним - ЗМІ

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела у видавничому домі.

Про відставку Коняхіна оголосили на ранковій планерці, офіційна причина відставки не названа. Джерела видання у видавничому домі відзначають, що керівництво «Коммерсанта» було незадоволене роботою Коняхіна, а чутки про його звільнення «ходили давно».

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Інші співробітники видавничого дому вважають, що приводом для звільнення стало інтерв'ю з Олексієм Навальним: спочатку інтерв'ю на сайті з'явилося в оригіналі, в ньому, зокрема, були присутні цитати Навального про нібито наявний зв'язок президента Росії Володимира Путіна і катастрофи Boeing в Україні. Однак згодом ці слова Навального з сайту прибрали.

«Те, що Навальний сказав такі речі в прямому ефірі, неважливо, але те, що це розтиражували, опублікувавши на сайті, викликало скандал у видавничому домі», — відзначає джерело у ВД «Коммерсантъ».

Сам Коняхін відмовився коментувати свою відставку.