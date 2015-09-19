НАТО здатне захистити країни Балтії в разі агресії

Коментуючи журналістам повідомлення ЗМІ про те, що можуть виникнути труднощі з переміщенням бронетехніки по регіону, він підкреслив, що точно такі ж труднощі виникнуть і в агресора, повідомляє Delfi.lv.

"Той, хто захищається, намагається використати переваги, які дають ці речі. Я б сказав, що все, що обмежує переміщення бронетехніки — позитивне перевагу", — зазначив британський генерал.

За його словами, НАТО впевнене, що здатне організувати дуже ефективну оборону регіону Балтії. "Ресурси, доступні НАТО, величезні та пропорційні розмірам альянсу, а також тим завданням, з якими ми стикаємося в контексті колективної захисту. У ході розробки плану оборони не завжди робиться наголос на симетрію. Це не означає, що завжди однієї військової одиниці протиставляється така ж одиниця. Зовсім навпаки — найчастіше саме асиметрична відповідь дає перевагу", — додав генерал.

Він підкреслив, що НАТО має в своєму розпорядженні багато командирів, які спеціалізуються на захисті дуже різних територій, а також є досить адекватне оснащення.

Коментуючи зростання військової активності Росії, генерал визнав, що вона вкладає у свою армію величезні кошти. "Варто поставити питання — для чого це все призначається? НАТО — це оборонний альянс. Самі механізми прийняття рішень в НАТО свідчать про те, що альянс не може бути агресивним і загрозливим. Наші збройні сили пропорційні завданням колективної безпеки і не більше того", — стверджує він.

За словами Бредшоу, він не хотів би пережити нову гонку озброєнь, оскільки в економік країн НАТО зараз багато інших викликів. Народне господарство Росії теж не може дозволити собі нову гонку озброєнь. Однак альянс буде продовжувати підтримувати свої збройні сили на такому рівні, який диктують виклики, з якими він стикається, пояснив заступник командувача вищого командування Сил союзників НАТО в Європі.

Бредшоу прибув до Латвії, щоб відвідати тренування Steadfast Pyramid 2015 і Steadfast Pinnacle 2015.

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З 13 по 25 вересня в Латвійській національної академії проходять тренування НАТО Steadfast Pyramid 2015 і Stedfast Pinncale 2015, в яких беруть участь 48 старших і вищих офіцерів армій країн-учасниць альянсу, а також Фінляндії та Швеції.