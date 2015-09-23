Близько 60% громадян США проголосували б за кандидата в президенти, який сповідує іслам

Про це свідчать результати опитування, яке служба Геллапа провела в липні. Проте таку точку зору не розділяють ті, хто лідирує серед потенційних кандидатів у президенти від Республіканської партії, передає "Голос Америки".

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В ході опитування виборці повинні були відповісти на питання, чи проголосували б вони за кандидата, якщо він був католиком, іудеєм, мормоном, протестантом, мусульманином або атеїстом. Результати виявилися дуже різними – від 93% за кандидата-католика до 58% – за атеїста.

Примітно, що конституція США забороняє використовувати релігійну належність як один із критеріїв для призначення або обрання на державну посаду.