У США задумалися над збереженням військового контингенту в Афганістані – WSJ

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених чиновників і країн-союзників.

Видання зазначає, що в Пентагоні переглядають програму і мають намір зберегти тисячі бійців армії США в країні довше кінця 2016 року, пише DT.UA.

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Генерал армії США Джон Кемпбелл (провідний командир в Афганістані) направив п'ять рекомендацій Пентагону і посадовими особами Організації Північноатлантичного договору. Серед можливих варіантів - збереження поточної присутності США на рівні 10 тисяч солдатів, скорочення його до 8 тисяч, скорочення наполовину або проходження поточного плану зі скорочення військ на кілька сотень осіб до кінця 2016 року.

Формально від Пентагону не надходило розпоряджень щодо зміни чисельності військ в Афганістані.

Деякі чиновники побоюються, що занадто велике скорочення може призвести до того, що афганський уряд опиниться під підвищеним тиском з боку талібів та інших бойовиків.

Багато говорять про ті "уроки", які виклало виведення військ з Іраку в 2011 році, коли такий крок призвів до збільшення угруповань бойовиків "Ісламського держави".