Буш пояснив світове зростання цін на харчі зростанням апетиту в Індії

Президент США Джордж Буш вважає причиною зростання світових цін на продовольство збільшений апетит індійського середнього класу. Він сказав про це на публічному виступі в США. Буш звинуватив у зростанні цін дедалі заможніший середній клас, до якого належать 350 мільйонів індійців.

«Це більше, ніж в Америці. Їх середній клас перевищує все наше населення. А коли ти починаєш багатшати, ти хочеш харчуватися більше і краще. Тому попит високий, ціни зростаюь», — сказав Буш журналістам під час публічного виступу в США.

Міністр оборони Індії назвав ремарки Буша «жорстоким жартом». На його думку, світові ціни на продукти зростають, тому що адміністрація США заохочує використання земель під вирощування сировини для біопалива, передає його слова НТВ.

А індійські експерти не забули нагадати, що середньостатистичний американець поглинає вп`ятеро разів більше м`яса і зернових, ніж середньостатистичний індієць, тому причини браку продуктів на світових ринках слід шукати саме в Америці, а не в Індії чи Китаї.