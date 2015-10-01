У Кремлі прокоментували заяви про спробу Росії відвернути увагу від ситуації в Україні

Про це Лавров заявив в ході прес-конференції на полях Генасамблеї ООН.

«Це абсолютно абсурдне тлумачення того, що відбувається», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. За це рішення сенатори проголосували одноголосно.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати тільки військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Про наземної операції не йдеться.

Вчора ж російські військово-повітряні сили завдали першого удару в Сирії.

ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.

Сьогодні бомбардування повторилися.