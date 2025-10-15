Пуски з нової установки здійснили в рамках великих ракетних стрільб ВМС Німеччини Maritime Firing Exercise 2025.

На німецькому фрегаті Baden-Württemberg F125 випробували нову версію комплексу протиповітряної оборони IRIS-T SLM для флоту. Про це повідомляє компанія Diehl Defence.

Зазначається, що пуски з нової установки здійснили в рамках великих ракетних стрільб ВМС Німеччини Maritime Firing Exercise 2025. Вони пройшли біля берегів Норвегії.

У Diehl Defence поділилися, що модуль Anti Air Warfare module (AAW), який інтегрували на палубу фрегата, розробили в рекордно короткі терміни. Цей модуль аналізує вимоги до ефективності та організації систем ППО з урахуванням тактики противника.

Відео дня

Виробник нагадав, що комплекс IRIS-T уже показав свою бойову ефективність в Україні. У Diehl Defence додали, що під час випробувань у відкритому морі ця система також добре показала себе, підтвердивши високий відсоток влучень.

IRIS-T SLM - довідка УНІАН

Нагадаємо, що IRIS-T SLM - це зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіусу дії, розроблений компанією Diehl Defence. Він використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотників і крилатих ракет.

Основним сенсором IRIS-T SLM служить тривимірна радіолокаційна станція активної фазованої антенної решітки CEAFAR. Ця РЛС виконує як функції пошуку цілей навколо, так і підготовку даних для наведення ракет.

ЗРК IRIS-T SLM здатна вражати цілі на дальності до 40 км і висоті до 20 км. В одній пусковій установці знаходиться 8 ракет.

Чому системи IRIS-T важливі для України

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що німецькі системи ППО IRIS-T здатні не тільки виконувати загальноприйняті завдання з протиповітряної оборони. Він зазначив, що ці зенітні ракетні комплекси також можуть прикривати американські установки Patriot.

Тимочко додав, що боєкомплект до IRIS-T значно дешевший, якщо порівнювати із ЗРК Patriot. Він пояснив, що це дає можливість дорогим Patriot і системам ППО їхнього рівня концентруватися на стратегічних цілях противника.

Вас також можуть зацікавити новини: