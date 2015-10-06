Глава МВС Британії: міграція шкідлива для суспільства

Про це заявила міністр внутрішніх справ Великобританії Тереза Мей у своїй безкомпромісно жорсткій промові на тему мігрантів, передає Бі-бі-сі. За словами міністра, Британія не потребує припливу мігрантів на нинішньому рівні, підкресливши, що користь, яку вони приносять економіці, в кращому випадку близька до нуля.

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Виступаючи на щорічній конференції Консервативної партії, Тереза Мей заявила, що хоча Великобританія і повинна виконувати свій моральний обов'язок перед тими, хто потребує допомоги, їй також необхідна дієва імміграційна система для контролю за прибуваючими в країну.

Вона закликала виробити підхід до цієї проблеми, який би поєднував ощадливий підхід зі співчуттям. Не можна змішувати біженців, яким потрібна допомога, з економічними мігрантами, котрі їдуть у пошуках кращого життя, заявила вона.

"Коли потік мігрантів занадто високий, коли зміни відбуваються надто стрімко, неможливо вибудувати згуртоване суспільство, - заявила Тереза Мей. - Школам і лікарням, як і ключовим елементам інфраструктури, накшталт транспорту та житлової сфери, стає важко справлятися".

Міністр заявила, що хоче скоротити кількість прохань про притулок, що подаються в Британії, і одночасно збільшити число тих, кому надається допомога у найбільш тривожних місцях планети. Вона пообіцяла більш жорстко ставитися до тих, хто просить притулку, прибуваючи в Британію з відносно безпечних країн.

Прем'єр-міністр Девід Кемерон сказав, що згоден з ремарками глави МВС.

Приплив мігрантів в Британію залишається на рекордно високому рівні: за останній рік міграційний приріст склав більше 330 тис. осіб.