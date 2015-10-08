Великобританія довгостроково розмістить війська в країнах Балтії – ЗМІ

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на видання Financial Times.

Згідно з інформацією видання, глава британського оборонного відомства Майкл Феллон на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі підтвердив "прихильність Великобританії в підтримці суверенітету демократичних держав Східної Європи".

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"Ми вже розміщуємо літаки Королівських військово-повітряних сил в країнах Прибалтики і забезпечуємо вирішальну підготовку українських збройних сил. Тепер у нас будуть війська на більш регулярній основі в країнах Балтії та Польщі", - сказав Феллон.

Financial Times повідомляє, що сто військовослужбовців Великобританії будуть спрямовані в країни Балтії для проведення регулярного інструктажу естонських, латвійських і литовських військових для поліпшення їх навичок та взаємодії в рамках НАТО.

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Як повідомляв УНІАН раніше, член генштабу США Реймонд Одієрно заявив про плани проведення якомога більшої кількості навчань "більшого масштабу" в країнах Балтії у відповідь на зростання військової активності Росії в регіоні.