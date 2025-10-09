Натомість більшість домовленостей залишаються на рівні заяв.

Західні збройові гіганти так і не розпочали виробництво зброї в Україні попри свої численні декларації. Про це пише Rzeczpospolita.

Натомість більшість домовленостей залишаються на рівні заяв: приклад - німецька Rheinmetall, що в жовтні 2023 року оголосив про створення спільного підприємства з "Укроборонпромом" для виробництва бойових машин піхоти Lynx, але реального виробництва в Україні досі не почалося ,Зараз компанія більше зосереджена на обслуговуванні вже поставленої техніки.

Експерти наголосили, що без значних субсидій та виграшних контрактів західна техніка не матиме попиту - якщо одна машина коштує стільки ж, як кілька українських БТРів, вибір зроблять на користь вітчизняного виробника, особливо через ціну та логістику.

Зазначається, що є лише поодинокі приклади присутності іноземних компаній: польська WB Group збирає в Україні безпілотники, турецький Baykar будує завод. В статті сказано:

"Головні причини повільного входження - війна з підвищеним ризиком, непрозорі процедури та висока корупція, що відштовхує інвесторів. У підсумку співпраця розвивається, але частіше як виробництво українських рішень за кордоном або технічна підтримка, а не як повномасштабне перенесення західного виробництва в Україну".

Виробництво зброї для України

Раніше стало відомо, що у Нідерландах на майданчику компанії VDL запустили масштабне виробництво наземних і повітряних дронів та військових енергетичних систем, призначених для потреб національної армії та ЗСУ.

Міністр оборони країни Рубен Брекельманс підписав угоди з учасниками проєкту - компаніями Milrem Robotics, Tulip Tech та DeltaQuad та охарактеризував запуск як необхідне прискорення обороноздатності на тлі війни в Україні.

