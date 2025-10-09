За даними Міноборони РФ, обидва пілоти встигли катапультуватися.

У Липецькій області Російської Федерації під час заходу на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії винищувач-перехоплювач МіГ-31. Про це повідомили в Міноборони країни-агресора. Це сталося близько 19:20.

"Екіпаж літака катапультувався, загрози життю льотчикам немає", - заявили у військовому відомстві.

За даними пропагандистських видань, літак не ніс боєкомплекту і упав у лісовому масиві Чаплигинського району і спалахнув. Пожежу вже загасили.

Аварії військових літаків у світі

Раніше в Польщі під час підготовки до авіашоу зазнав катастрофи винищувач F-16. Трагічний інцидент стався у місті Радом: пілот винищувача загинув. Полковник Крістіан Зієць із фонду Alioth, колишній командир 32-ї бази тактичної авіації в Ласці, припустив, що, ймовірно, пілот зробив помилку.

До цього винищувач F-35C Lightning II зазнав аварії недалеко від військово-морської авіабази Лемур у центральній Каліфорнії. Пілот катапультувався та не постраждав. Також повідомлялося про відсутність постраждалих серед персоналу авіабази. У січні F-35A ВПС США розбився під час тренувального польоту на авіабазі Ейлсон на Алясці. Пілот також катапультувався та вижив.

