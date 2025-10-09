Російські промислові гіганти занурюються у кризу: скорочують зарплати та робочий тиждень

Працівників російських великих компаній просять брати додаткові вихідні за власний рахунок або переводять на неповний робочий тиждень.

Деякі з найбільших російських промислових компаній відправляють працівників у неоплачувані відпустки або скорочують персонал, з огляду на зменшення внутрішнього попиту на їхню продукцію, скорочення експорту, зростання китайського імпорту та санкції, повідомляє Reuters.

Зокрема, компанія "Цемрос", найбільший виробник цементу в Росії, перейшов на 4-денний робочий тиждень до кінця року, щоб зберегти персонал на тлі різкого спаду в будівельній галузі та зростання імпорту цементу.

"Це необхідний антикризовий захід… Наша мета - зберегти весь персонал ", - пояснив журналістам прессекретар "Цемроса" Сергій Кошкін.

Він додав, що збільшення імпорту з Китаю, Ірану і Білорусі, у поєднанні з падінням обсягів будівництва нових будинків, обмежило попит на цемент. Цемрос очікує, що цього року Росія споживе менше 60 мільйонів тонн цементу, що востаннє спостерігалося під час пандемії COVID.

Проблеми торкнулися і залізничного монополіста країни-агресорки - компанії "Російські залізниці".

За даними джерел Reuters, компанія, де працюють 700 тисяч людей, попросила співробітників центрального офісу взяти три додаткові вихідні на місяць за власний рахунок на додачу до звичайних святкових і неробочих днів.

"За словами економістів, доходи компанії знижуються через падіння обсягів поставок вугілля, металів і нафти", - констатують журналісти.

Не можуть забезпечити своїх працівників роботою протягом усього робочого тижня і російські автовиробники.

Зазначається, що Горьковський автомобільний завод (ГАЗ), провідний виробник мікроавтобусів, на якому працює щонайменше 20 000 осіб, перейшов на 4-денний тиждень у серпні, як і виробник вантажівок Камаз, де працює близько 30 000 співробітників.

Профспілка Автовазу, найбільшого російського автовиробника, де працюють приблизно 40 000 співробітників, підтвердила агентству Reuters, що компанія перейшла на 4-денний тиждень з 29 вересня.

Водночас, прессекретар ГАЗу заявила журналістам, що компанія відновила 5-денний робочий тиждень з жовтня.

Економічні негаразди не обійшли стороною і російських виробників алмазів. За даними журналістів, компанія "Алроса", найбільший у світі виробник необроблених алмазів, скоротила фонд заробітної плати для всіх рівнів персоналу, безпосередньо не задіяного у видобутку, на 10%. Частково це відбулося за рахунок скорочення робочого тижня. Компанія також призупинила операції на менш прибуткових родовищах навесні і влітку.

Не найкраща ситуація і у російській металургії та гірничодобувній промисловості.

"За даними галузевих джерел і заяв компаній, на багатьох підприємствах металургійної, гірничодобувної, деревообробної та вугільної промисловості було скорочено робочий тиждень, штат або обсяги виробництва", - зазначається у публікації.

Російський Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування заявив, що сектори економіки, не пов’язані з військовою сферою, скоротилися з початку року на 5,4%.

Економічні проблеми в РФ

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2025 року дефіцит російського бюджету зріс в шість разів у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, склавши 3,7 трильйона рублів.

На тлі рекордного дефіциту російського бюджету, РФ витрачає на війну кожний другий рубль податків, зібраних до федерального бюджету РФ. За даними The Moscow Times, частка витрат на війну в першому кварталі поточного року досягла 50,1%, а на кінець другого - 48,2%.

Разом з тим, Володимир Путін заговорив про зменшення витрат на війну вже наступного року. За його словами, скорочення видатків триватиме три роки.

