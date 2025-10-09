Голова Меджлісу вважає, що мають відбутися кардинальні зсуви, що змусять Росію повернути Україні окуповані території.

Президент США Дональд Трамп в черговий раз змінив свою публічну позицію щодо війни Росії проти України. Він вважає, що Україна здатна повернути всі свої території. Однак, з цією думкою не згоден міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Голова Меджлісу кримськотатарського народу та в минулому народний депутат України Рефат Чубаров поділився, що може змусити Росію покинути українські землі, пише Радіо Свобода.

В статті згадується заява Лаврова на пресконференції під час Генасамблеї ООН на питання журналістів, чи може президент України Володиимир Зеленський розраховувати на повернення теритоорій станом до 24 лютого 2022 року.

"Знаєте, щодо кордонів 2022 року – на мою думку, на них уже ніхто не розраховує", – відповів на це Лавров.

Відео дня

Видання зазначає, що голова Меджлісу Рефат Чубаров вже більш ніж 10 років виступає за деокупацію Криму. Він поділився, як, на його думку, Україні можна повернути свої території.

"Такі кардинальні зсуви, які змусять Росію покидати наші землі, можуть бути створені лише військовим шляхом", - зазначив Чубаров в коментарі "Новинам Приазов'я".

На його думку, Крим Україна зможе повернути лише в тому випадку, якщо відбудеться звільнення частини Херсонщини та Запоріжжя.

"Поведінка очільників країни-агресора, включаючи міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова свідчить про те, що вони абсолютно не готові говорити про звільнення українських територій, тимчасово окупованих Росією. Крим взагалі вони залишають, як кажуть, без всякої можливості обговорювати. Поки не буде військових перемог, вони не будуть покидати Крим", - сказав голова Меджлісу.

При цьому, щоб уникнути великих жертв, на думку Чубарова, також буде трошки потрібна й дипломатія.

"Для того щоб підійти до Криму, треба перемогти на полі війни, на полі битви. Отже, потрібен військовий шлях, і трошечки військово-дипломатичний – для того, щоб уникнути великих жертв, у тому числі якщо вони будуть відбиватися, то дати їм можливість покинути Крим", - додав колишній депутат.

Війна в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський висловив думку, що голова Білого дому дійсно хоче, щоб війна в Україні припинилася. Він заявив, що його зустріч з ним плюс реальні факти дають Трампу ширше розуміння, що росіяни йому просто брешуть. Зеленський додав, що Трамп розуміє, що все, що "Путін йому продавав" на Алясці як начебто російські воєнні можливості, не працює насправді.

Також ми писали, що журналісти Bloomberg прогнозують, що на саміті в Таджикистані 10 жовтня лідери країн-членів висловлять російському диктатору Володимиру Путіну свою підтримку. Однак, на практиці багато хто з них віддалився від Кремля через війну в Україні. Видання зазначає, що натомість давні союзники Кремля в Центральній Азії та на Кавказі налагоджують зв'язки з Китаєм, Євросоюзом, Туреччиною та країнами Перської затоки, оскільки хочуть захиститися від ймовірної агресії з боку Москви.

