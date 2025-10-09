За даними космічних трекерів, щодня на Землю падає до чотирьох супутників із гігантського супутникового угруповання Starlink бізнесмена Ілона Маска. Про це пише The Independent.
Джонатан Макдауелл, астроном Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики у США, зафіксував у середньому від одного до двох супутників Starlink, що сходили з орбіти у 2025 році. Очікується, що ця цифра збільшиться приблизно до п'яти на день, оскільки SpaceX продовжує розширювати своє космічне інтернет-угруповання.
Зазначається, що останніми тижнями в соціальних мережах з'являлися відеоролики з падінням супутників Starlink на Землю, що викликало побоювання, що вони можуть становити небезпеку для людей на Землі. Наразі на низькій навколоземній орбіті відстежується близько 20 000 об'єктів, включно з 12 000 супутників, що працюють, 8500 з яких - супутники Starlink.
Цікаво, що термін служби супутників Starlink становить близько п'яти років, і вони спеціально спроектовані так, щоб повністю згоріти в атмосфері Землі, перш ніж досягти Землі. Хоча ці події можуть здатися тривожними, коли вони проносяться по небу, вони не становлять небезпеки.
Доктор Макдауелл попередив, що інші об'єкти, які повертаються в атмосферу, можуть становити серйозну загрозу, оскільки їх оператори не контролюють. Він сказав:
"Кожні кілька місяців з'являються повідомлення про те, що будь-який космічний апарат, повернувшись в атмосферу, опиняється на Землі у вигляді великого уламка. Тому кілька разів на рік ми робимо такі точкові постріли в людей на Землі, і, на щастя, поки що безрезультатно. Поки нам дуже щастить, але це ненадовго".
Важливо, що сходження супутників Starlink з орбіти, можливо, і не становить небезпеки для людей, але доктор МакДауелл зазначив, що це все ж таки може бути проблематично. Вчені все ще намагаються зрозуміти, який вплив така частота сходів з орбіти може мати на атмосферу Землі. Забруднювальні речовини, що утворюються під час згоряння, як-от частинки оксиду алюмінію, можуть сприяти потеплінню атмосфери.
"Поки що не зрозуміло, навіть в епоху мегасузір'їв, чи будуть ці ефекти досить серйозними, щоб стати серйозними проблемами, але неясно, що і не будуть. Ці дослідження тривають просто зараз, і якщо з'ясується, що ми вже завдаємо шкоди атмосфері, нам доведеться переглянути деякі з наших стратегій утилізації", - сказав Макдавелл.
Використання Starlink Україною
Раніше видання The Telegraph писало, що дивлячись на Україну, як на орієнтир, західні держави активно працюють над створенням власних морських дронів. Але, як і українці, європейці впираються в ту саму проблему - відсутність реальних альтернатив системі Starlink.