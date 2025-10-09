Термін служби супутників Starlink становить близько п'яти років, і вони спеціально спроектовані так, щоб повністю згоріти в атмосфері Землі, перш ніж досягти Землі.

За даними космічних трекерів, щодня на Землю падає до чотирьох супутників із гігантського супутникового угруповання Starlink бізнесмена Ілона Маска. Про це пише The Independent.

Джонатан Макдауелл, астроном Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики у США, зафіксував у середньому від одного до двох супутників Starlink, що сходили з орбіти у 2025 році. Очікується, що ця цифра збільшиться приблизно до п'яти на день, оскільки SpaceX продовжує розширювати своє космічне інтернет-угруповання.

Зазначається, що останніми тижнями в соціальних мережах з'являлися відеоролики з падінням супутників Starlink на Землю, що викликало побоювання, що вони можуть становити небезпеку для людей на Землі. Наразі на низькій навколоземній орбіті відстежується близько 20 000 об'єктів, включно з 12 000 супутників, що працюють, 8500 з яких - супутники Starlink.

Відео дня

Цікаво, що термін служби супутників Starlink становить близько п'яти років, і вони спеціально спроектовані так, щоб повністю згоріти в атмосфері Землі, перш ніж досягти Землі. Хоча ці події можуть здатися тривожними, коли вони проносяться по небу, вони не становлять небезпеки.

Доктор Макдауелл попередив, що інші об'єкти, які повертаються в атмосферу, можуть становити серйозну загрозу, оскільки їх оператори не контролюють. Він сказав:

"Кожні кілька місяців з'являються повідомлення про те, що будь-який космічний апарат, повернувшись в атмосферу, опиняється на Землі у вигляді великого уламка. Тому кілька разів на рік ми робимо такі точкові постріли в людей на Землі, і, на щастя, поки що безрезультатно. Поки нам дуже щастить, але це ненадовго".

Важливо, що сходження супутників Starlink з орбіти, можливо, і не становить небезпеки для людей, але доктор МакДауелл зазначив, що це все ж таки може бути проблематично. Вчені все ще намагаються зрозуміти, який вплив така частота сходів з орбіти може мати на атмосферу Землі. Забруднювальні речовини, що утворюються під час згоряння, як-от частинки оксиду алюмінію, можуть сприяти потеплінню атмосфери.

"Поки що не зрозуміло, навіть в епоху мегасузір'їв, чи будуть ці ефекти досить серйозними, щоб стати серйозними проблемами, але неясно, що і не будуть. Ці дослідження тривають просто зараз, і якщо з'ясується, що ми вже завдаємо шкоди атмосфері, нам доведеться переглянути деякі з наших стратегій утилізації", - сказав Макдавелл.

Використання Starlink Україною

Раніше видання The Telegraph писало, що дивлячись на Україну, як на орієнтир, західні держави активно працюють над створенням власних морських дронів. Але, як і українці, європейці впираються в ту саму проблему - відсутність реальних альтернатив системі Starlink.

Вас також можуть зацікавити новини: