Тепер президент США приписує собі вже 8 "закінчених війн", хоча повінстю цей список досі ніхто не бачив.

Президент США Дональд Трамп оголосив про начебто закінчення війни в секторі Гази. За його словами, на черзі – Україна.

"Як ви пам’ятаєте, ми врегулювали сім конфліктів. Це восьмий. Я думав, що найлегше з усіх буде Росія-Україна. Думаю, що це також станеться", – заявив Трамп журналістам на засіданні американського уряду.

За словами американського президента, наприкінці цього тижня він прибуде до Єгипту, де буде підписано більш повну угоду про встановлення миру у секторі Гази. Він також додав, що усіх ізраїльських заручників, захоплених ХАМАС два роки тому, мають звільнити вже у понеділок-вівторок.

Що стосується самої Гази, то місто буде повністю відбудовано.

"У тому регіоні деякі країни мають величезні багатства… Те, що вони зроблять, стане дивом для Гази", – сказав Трамп.

Мирна угода між Ізраїлем та ХАМАС

Як писав УНІАН, напередодні Трамп повідомив, що Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу мирного плану щодо Гази. Ця домовленість передбачає майже негайне звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ до узгодженої лінії.

Щодо подальших кроків міцної домовленості ще немає. Її мають підписати найближчим часом. При цьому Трамп вже пригрозив ХАМАС "повним знищенням", якщо угруповання не відмовиться від влади в Газі.

