Процес відновлення зовнішнього електропостачання розпочався через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1".

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що після проведених із представниками України та Росії консультацій розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції.

Про це МАГАТЕ інформує у мережі Х та на офіційному сайті із посиланням на генерального директора Агентства Рафаеля Гросі.

Робота розпочата "після частих контактів з обома сторонами протягом останніх тижнів", зазначено у повідомленні:

"Після інтенсивних консультацій розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання – через лінії "Дніпровська" та "Феросплавна-1".

У МАГАТЕ наголосили, що основна увага приділялася створенню необхідних умов безпеки для проведення ремонтних робіт на пошкоджених ділянках ліній електропередач 750 кіловольт (кВ) "Дніпровська" та 330 кВ "Феросплавна-1". Як уточнили в МАГАТЕ, вони розташовані на протилежних сторонах лінії фронту поблизу ЗАЕС.

"Хоча ще знадобиться деякий час, перш ніж відновиться підключення ЗАЕС до мережі, обидві сторони конструктивно співпрацюють з нами для досягнення цієї важливої мети заради ядерної безпеки. Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації в цьому відношенні", – зауважив Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня на Запорізькій АЕС стався блекаут. З того часу станція живиться від дизельних генераторів і відключена від живлення з української енергосистеми.

У Держатомрегулювання наголошують на ризиках виникнення ядерної аварії у разі подальшої відсутності зовнішнього живлення станції та вичерпання запасів палива для дизельних генераторів, оскільки почне підвищуватись температура води в реакторі.

У МАГАТЕ підтвердили, що дії окупантів на ЗАЕС становлять пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці не тільки України, а й усього регіону. Якщо резервні системи живлення повністю відключаться, тоді виникне загроза розплавлення ядерного палива, попередили в Агентстві.

ЗАЕС перебуває під російською окупацією з 2022 року, і це не перша позаштатна ситуація на ній, але найбільш тривала.

