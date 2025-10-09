За його словами, США продають багато зброї НАТО.

Презедент США Дональд Трамп заявив, що разом із НАТО "посилює тиск" заради мирної угоди для України. Про це він сказав на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє Clash Report.

Він розраховує на швидку участь Росії та України в переговорах про врегулювання.

"Це жахлива війна. Вона гірша, ніж будь-який конфлікт з часів закінчення Другої світової війни. Ви дивитеся на людей, яких убивають. Це Росія та Україна. Я думаю, ми укладемо там угоду, ми це зробимо. Багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів", - заявив президент.

Відео дня

За його словами, США продають багато зброї НАТО:

"І вона йде, я думаю, в основному в Україну. Це залежить від них. Але вони купують зброю у США. Ми укладаємо угоду. Найкраща зброя у світі".

Американський лідет також не виключив нових санкцій проти Росії.

Війна в Україні - заяви Трампа

Раніше Трамп оголосив про закінчення війни в секторі Газа. За його словами, на черзі - Україна.

"Як ви пам'ятаєте, ми врегулювали сім конфліктів. Це восьмий. Я думав, що найлегше з усіх буде Росія-Україна. Думаю, що це також станеться", - сказав тоді американський лідер.

Вас також можуть зацікавити новини: