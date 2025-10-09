На його думку, чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше зможемо досягти миру.

Українська далекобійна зброя стає якіснішою і наразі треба відчутно масштабувати її застосування. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він повідомив, що сьогодні дуже детально обговорив з військовим командуванням застосування української далекобійної зброї. Йшлося як про застосування ракет, дронів, так і речей, що стосуються виробництва, постачання в армію, тренування наших екіпажів.

"Завдання зараз - бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Він сказав, що українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше і щодо цього ведеться постійна робота - надано багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, необхідна підтримка. Зеленський зазначив:

"Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано. Українську влучність уже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь, точкових ударів. І, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти".

Президент наголосив, що Україна хоче миру і не веде війну заради війни, як це робить Росія.

"І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що", - підкреслив Зеленський.

За його словами, разом із партнерами Україна створює умови для примусу Росії до миру.

"І це буде. Ми підтримуємо всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході й дуже розраховуємо, що справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України, і для всього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство Сполучених Штатів Америки працювало й надалі", - зауважив глава держави.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, збільшення далекобійних можливостей України Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом. Наразі рішення щодо надання Україні американського даколекобійного озброєння залежить безпосередньо від рішення глави Білого дому.

Західні ЗМІ писали, що Сполучені Штати мають намір передати Україні розвідувальні дані, які дозволять здійснювати удари вглиб території Росії з використанням ракет великої дальності. Крім того, США не будуть проти, якщо Україна атакуватиме енергетичну інфраструктуру в глибині російської території.

Днями Зеленський зазначав, що Україна наразі завдає удари вглиб РФ виключно зброєю власного виробництва. Він додав, що за уламками з місць влучань можна зрозуміти, що Україна б’є по російських об’єктах не лише дронами. Тобто Україна вже має власні далекобійні ракети, дрони і дроно-ракети.

Західні ЗМІ повідомляли перед тим, що Україна вже почала застосовувати крилату ракету "Фламінго" для ударів по РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: