Україна має знайти метод протидії російським зенітним дронам.

Російські окупанти перейняли український досвід перехоплення далекобійних безпілотників за допомогою зенітних дронів. Оскільки ворог масштабує цей метод, Україна має знайти йому протидію, пише Defense Express.

Аналітики зазначають, що поява у росіян власних зенітних дронів була лише справою часу, оскільки копіювання успішного досвіду ворога є звичною справою для війни.

Зазначається, що росіяни перехоплюють далекобійні дрони FP-1, "Лютий" та Е-300, випускаючи одразу декілька дронів-перехоплювачів: одні навздогін, інші – назустріч цілі.

"Це порушує питання щодо того, як протидіяти розширенню ворожих засобів ППО. Все-таки удари на велику дальність стали одним з критичних елементів для ураження російської енергетичної інфраструктури та ОПК", – пише Defense Express.

Очевидним варіантом здається збільшення висоти польоту українських далекобійних дронів, але це означатиме, що вони стануть помітнішіми для російських засобів виявлення. А це своєю чергою може навіть спростити їх збиття.

Самі росіяни на своїх "Шахедах" почали встановлювати датчики для виявлення дронів-перехоплювачів і ухилення від них. Однак це може збільшити вартість безпілотників, для яких низька ціна є ключовою перевагою перед ракетами.

"Велика перевага "діпстрайк"-безпілотників у тому, що вони летять на низькій висоті саме для ускладнення виявлення традиційними засобами ворожого ППО. Водночас невисока вартість дозволяє забезпечити масовість, яка перевантажує засоби протидії. Тож, будь-яке подальше вирішення протидії дронам-перехоплювачам має враховувати цей момент", – наголошують експерти.

Як писав УНІАН, президент Зеленський заявив, що Україна має чіткі плани щодо далекобійних ударів по Росії на найближчі місяці. За його словами, це один з інструментів наближення миру.

Також ми розповідали про проблему російських дронів-"ждунів", що не лише порушують військову логістику у прифронтовій зоні, але й становлять небезпеку для цивільного транспорту у десятках кілометрів від лінії фронту.

