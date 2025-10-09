Російські окупанти перейняли український досвід перехоплення далекобійних безпілотників за допомогою зенітних дронів. Оскільки ворог масштабує цей метод, Україна має знайти йому протидію, пише Defense Express.
Аналітики зазначають, що поява у росіян власних зенітних дронів була лише справою часу, оскільки копіювання успішного досвіду ворога є звичною справою для війни.
Зазначається, що росіяни перехоплюють далекобійні дрони FP-1, "Лютий" та Е-300, випускаючи одразу декілька дронів-перехоплювачів: одні навздогін, інші – назустріч цілі.
"Це порушує питання щодо того, як протидіяти розширенню ворожих засобів ППО. Все-таки удари на велику дальність стали одним з критичних елементів для ураження російської енергетичної інфраструктури та ОПК", – пише Defense Express.
Очевидним варіантом здається збільшення висоти польоту українських далекобійних дронів, але це означатиме, що вони стануть помітнішіми для російських засобів виявлення. А це своєю чергою може навіть спростити їх збиття.
Самі росіяни на своїх "Шахедах" почали встановлювати датчики для виявлення дронів-перехоплювачів і ухилення від них. Однак це може збільшити вартість безпілотників, для яких низька ціна є ключовою перевагою перед ракетами.
"Велика перевага "діпстрайк"-безпілотників у тому, що вони летять на низькій висоті саме для ускладнення виявлення традиційними засобами ворожого ППО. Водночас невисока вартість дозволяє забезпечити масовість, яка перевантажує засоби протидії. Тож, будь-яке подальше вирішення протидії дронам-перехоплювачам має враховувати цей момент", – наголошують експерти.
