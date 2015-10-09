У Латвії на виставці, присвяченій Майдану, затримали проросійського активіста

В столиці Латвії Ризі поліція затримала проросійського активіста Станіслава Букайна, який пошкодив один з експонатів виставки "Люди Майдану".

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Delfi.

Як повідомляється, Букайн, який є лідером організації "НОД Балтия", навмисне пошкодив один з експонатів і після цього був затриманий поліцією.

10 жовтня буде вирішено, яку міру запобіжного заходу вибрати для затриманого.

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Букайн раніше виступав організатором протесту в Ризі, коли в середині травня там була розміщена інсталяція розп'ятої на хресті ляльки, яка нагадувала президента РФ Володимира Путіна,

При цьому раніше на виставці "Люди Майдану" вже трапився схожий інцидент. Зокрема, на виставці помітили групу людей, один з яких хотів перекинути стенд з фотографією, однак був затриманий поліцією. За фактом було порушено справу за статтею "хуліганство".

В п’ятницю поліція затримала на виставці ще одного чоловіка, який неадекватно поводився і намагався спрокувати конфлікт з іншими відвідувачами.