У Японії назвали умову, за якої погодяться прийняти Путіна

Про це в неділю, виступаючи в прямому ефірі на телеканалі NHK, заявив генеральний секретар кабінету міністрів Есихіде Суга, передає ТАСС.

"Ми б хотіли, щоб візит був організований у відповідний для цього час, при цьому ми маємо намір стежити за ситуацією в світі", - сказав він у програмі, темою якої стали нещодавні перестановки в кабінеті міністрів і поточний політичний курс країни.

Говорячи про відносини з іншими країнами, Суга також зазначив, що підготовка тристороннього саміту за участю лідерів Японії, Китаю і Південної Кореї перебуває на завершальній стадії".

28 вересня Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Нью-Йорку в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН зазначив, що Москва і Токіо володіють перспективами для поліпшення товарообігу, обсяг якого останнім часом скоротився.

У свою чергу, Абе заявив, що має намір в спокійному режимі обговорювати з президентом РФ питання про укладення мирного договору. "Я був знову обраний головою Ліберально-демократичної партії Японії, і тепер у нас склалася міцна основа для подальшого спокійного обговорення з Володимиром (Путіним) проблеми щодо укладення мирного договору. І я готовий докласти зусиль для подальшого розвитку наших відносин", - сказав він.