Саудівська Аравія попередила Москву про небезпечні наслідки російської операції в Сирії

Про це заявили міністр закордонних справ Саудівської Аравії Аділь аль-Джубейр і міністр оборони Мухаммед бен Сальман на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і главою російського МЗС Сергієм Лавровим, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

В Ер-Ріяді повідомили, що продовжать підтримувати помірну сирійську опозицію.

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Як розповіло джерело, близьке до переговорів, саудити закликали Росію приєднатися до антиісламістської коаліції для боротьби з тероризмом і додали, що президент Сирії Башар Асад повинен передати владу в рамках мирного процесу.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.