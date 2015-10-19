Дипломати Росії і США обговорять врегулювання ситуації у Сирії на цьому тижні – МЗС РФ

Про це сьогодні сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС.

"Дійсно була пропозиція американської сторони провести в найближчі дні - я можу сказати, що мова йде про цей тиждень - провести якусь зустріч з російською стороною, присвячену сирійському врегулюванню, - повідомила Захарова в ефірі одного з російських телеканалів, - Формат, місце і точна дата зараз якраз в ці хвилини узгоджуються".

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"Як тільки ми узгодимо параметри цієї зустрічі, ми про неї зможемо оголосити... Зараз вона знаходиться в стадії опрацювання... У мене поки немає інформації про учасників цієї зустрічі", - додала вона.

За її словами, РФ готова до будь-якого діалогу в будь-якому форматі.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.