Стали відомі подробиці військової операції, в якій США понесли перші втрати в боротьбі з ІДІЛ
Представники міноборони США повідомили про загибель американського військовослужбовця під час операції зі звільнення десятків курдських заручників, що утримуються бойовиками «Ісламської держави» на півночі Іраку.
Газета The New York Times цитує офіційний джерело в Афганістані, повідомляє, що у рятувальній операції взяли участь американські вертольоти, а також курдський і американський спецназ, операція супроводжувалася авіаударами.
Під час штурму авіація завдала ударів по дорогах, які ведуть до табору, щоб перешкодити підходу підкріплень ісламістів.
Пентагон повідомляє, що в ході місії, яка проходила поблизу міста Хаіжа на захід від Кіркука, звільнені 70 курдських заручників.
Курдські бійці досягли деякого успіху, вибивши бойовиків ІД з низки регіонів північного Іраку під час авіаційної підтримки, очолюваної США коаліції.
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Однак CNN повідомив про те, що в бою загинув один американський спецназівець.
Атака на табір у Хаіджи стала першою офіційно підтвердженої наземною операцією за участю американських збройних сил з моменту початку кампанії США та їх союзників проти ІД.