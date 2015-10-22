Стали відомі подробиці військової операції, в якій США понесли перші втрати в боротьбі з ІДІЛ

Газета The New York Times цитує офіційний джерело в Афганістані, повідомляє, що у рятувальній операції взяли участь американські вертольоти, а також курдський і американський спецназ, операція супроводжувалася авіаударами.

Під час штурму авіація завдала ударів по дорогах, які ведуть до табору, щоб перешкодити підходу підкріплень ісламістів.

Пентагон повідомляє, що в ході місії, яка проходила поблизу міста Хаіжа на захід від Кіркука, звільнені 70 курдських заручників.

Курдські бійці досягли деякого успіху, вибивши бойовиків ІД з низки регіонів північного Іраку під час авіаційної підтримки, очолюваної США коаліції.

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Однак CNN повідомив про те, що в бою загинув один американський спецназівець.

Атака на табір у Хаіджи стала першою офіційно підтвердженої наземною операцією за участю американських збройних сил з моменту початку кампанії США та їх союзників проти ІД.