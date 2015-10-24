У Бангладеші в результаті вибухів загинула дитина, постраждали більше сотні людей

Одна людина загинула і понад сто отримали поранення в столиці Бангладеш Дацці в суботу вранці після того, як невідомі кинули саморобні бомби в процесію мусульман-шиїтів, передає РБК з посиланням на Associated Press.

За уточненою інформацією, у результаті теракту загинула дитина.

Вибухи сталися біля мусульманського навчального центру, де близько 25 тис. шиїтів, які є в Бангладеші релігійною меншиною, зібралися на релігійне свято.

За даними France Presse, у процесію було кинуто п'ять бомб. «Ми виявили дві бомби, які не розірвалися. Вони схожі на вибухові пристрої, виглядають майже як гранати і оснащені батареями», — заявив представник поліції.

Вибухи сталися приблизно через декілька тижнів після того, як у Бангладеші застрелили громадянина Японії Куніо Хоші і громадянина Італії Чезаре Тавеліа. Відповідальність за вбивство японця взяла на себе «Ісламська держава».