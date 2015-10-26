США не виключають, що РФ може перерізати підводні інтернет-кабелі у випадку конфлікту - ЗМІ

Про це пише з посиланням на американських військових і представників розвідки США видання The New York Times, передає DT.ua.

Повідомляється, що основна стурбованість викликана не тим, що РФ може перехопити інформацію, яка передається по цих кабелях – це питання було вирішене спецслужбами США кілька десятиліть тому. Занепокоєння викликано тим, що в разі загострення відносин або якого-небудь конфлікту Росія здатна може перерізати ці комунікації, від яких залежать громадяни, політики і економіка країн Заходу.

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У Пентагоні не повідомляють, що будуть робити, якщо РФ зашкодить підводні інтернет-кабелі, але відзначили, що даному питанню приділяється значна увага.

Видання повідомляє, що в минулому місяці російське судно "Янтар", яке обладнане двома глибоководними апаратами, повільно прямувало від Східного узбережжя США у бік Куби, де прокладений один з найважливіших підводних кабелів. Представники ВМС Сполучених Штатів підкреслили, що глибоководні апарати "Янтаря" здатні перерізати кабелі на великій глибині.