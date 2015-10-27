США допустили участь одного із союзників Асада у переговорах щодо Сирії

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Зустріч відбудеться у Відні пізніше на цьому тижні. У ній братиме участь держсекретар Джон Керрі, який потім попрямує до Середньої Азії для двосторонніх та багатосторонніх переговорів зі своїми колегами у регіоні.

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За словами Кірбі, у переговорах щодо Сирії, як очікується, візьмуть участь близько десятка сторін.

Різні країни сподіваються врешті досягти угоди з "багатосторонньої основи для успішного політичного переходу у Сирії, який приведе до влади уряд" не на чолі з президентом Башаром Асадом, сказав Кірбі.

Раніше у МЗС Франції заявили, що сьогодні пройдуть переговори щодо сирійського конфлікту за участю представників США, Європи, Йорданії і Туреччини, але без сирійських союзників - Росії та Ірану.