Сьогодні у Франції пройдуть переговори щодо Сирії без участі союзників Асада

Про це повідомили в МЗС Франції, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Досі всі дипломатичні зусилля з припинення сирійського конфлікту зазнавали краху через вимогу з боку США, європейських країн, арабських держав і Туреччини, щодо того, що президент Сирії Башар Асад повинен відмовитися від влади. Це і було попередньою умовою для встановлення миру.

Франція не брала участі в останньому раунді переговорів у Відні минулої п'ятниці, які завершилися безрезультатно.

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Нарада, як очікується, буде зосереджена на боротьбі проти "Ісламської держави", захисті цивільних осіб та резолюції Ради безпеки ООН, проект якої Франція планує висунути на цьому тижні.

Резолюція спрямована на те, щоб зупинити використання бочкових бомб військами сирійського президента Башара Асада проти населення країни.

Бочкові бомби - це сталеві барабани, наповнені шрапнеллю і вибуховими речовинами, які скидають з повітря. Їхнє використання вважається військовим злочином.