Новий землетрус у Китаї. Кількість загиблих може перевищити 50 тисяч

Землетрус магнітудою 6,1 бала стався в суботу в китайській провінції Сичуань, повідомило агентство Рейтер з посиланням на Геологічну службу США.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 80 кілометрів під землею і за 80 кілометрів на захід від міста Гуанюань.

Тим часом, як зазначає агентство «Ассошіейтед Прес», тисячі людей залишають вражені стихією місця, побоюючись, що місцеві річки, блоковані обвалами, можуть вийти з берегів і спровокувати повені.

Землетрус магнітудою 7,6 - 7,9, балів, що вразив південний захід Китаю вдень у понеділок, 13 травня, забрав, за останніми даними, життя понад 28 тисячі осіб, тисячі залишаються під завалами. Є підстави вважати, що більшість загиблих від удару стихії перевищить 50 тисяч.