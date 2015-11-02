FT: США хочуть розширити військову присутність у відповідь на активність РФ у світовому океані

Про це пише газета Financial Times з посиланням на заяву голови ВМС США Джона Річардсона, передає DW.

«Їх військово-морський флот настільки активний зараз, що такого не спостерігалося вже близько 20 років», - сказав генерал в інтерв'ю.

Російський флот дійсно збільшує свою активність у Тихому океані і в районі східного узбережжя США, зазначає видання. Глава військово-морського флоту Росії Віктор Чирков нещодавно заявив, що з 2013 року інтенсивність російських підводних патрулів збільшилася на 50%.

За його словами, військовому командуванню США необхідно розподілити сили так, щоб "зберегти правильний баланс" і достатню активність.

Річардсон зазначив, що особливу увагу Пентагону направлено на можливе дослідження російськими ВМС підводних телекомунікаційних кабелів в Атлантиці.

"Це становить загрозу всій інформаційній системі і має важливе значення для благополуччя і безпеки, - підкреслив американський адмірал.

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У зв'язку з російською військовою операцією в Сирії і заходом американського есмінця в зону КНР в Південно-Китайському морі Річардсон підкреслив, що країни повинні дотримуватися військово-морських правил, щоб переконатися, що їх дії не загрожують світовій торгівлі. Повідомляється, що через Середземне море проходить 20% торгівлі, в той час як Південно-Китайське море є одним з основних торговельних маршрутів.

Глава ВМС США переконаний, що російський президент Володимир Путін розвиває флот з метою показати, що Росія є «серйозним гравцем на світовій арені. Річардсон зазначив, що, незважаючи на слабкість російської економіки, під час військової кампанії в Сирії країна продемонструвала високу якість і значні можливості свого військово-морського флоту.

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Адмірал Річардсон вважає, що в епоху обмежених ресурсів в зв'язку із зростаючою загрозою кібератак США та їх партнери повинні проводити злагоджену спільну роботу. Той факт, що в даний час поблизу Аденської затоки не відбувається піратських нападів на комерційні суду, Річардсон назвав прикладом успішного міжнародного співробітництва.