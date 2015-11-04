Повстанці збили винищувач сирійської армії - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію Сирійської обсерваторії з прав людини, пише Європейська правда.

За попередньою інформацією, пілот літака катапультувався, але загинув через те, що його парашут не розкрився.

Зазначається, що літак сирійських ВПС був збитий зенітним вогнем недалеко від міста Кафр-Набуда, де вирує боротьба між повстанцями і урядовими військами, які мають підтримку з повітря.

Прес-секретар угрупування, що діє в регіоні під прапором "Вільної сирійської армії", також заявив про збитий літак.

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"Ми збили винищувач МіГ, коли він наносив удари по позиціях повстанців біля Кафр-Набуда. Ми стріляли в нього з наших станкових кулеметів", - сказав він.

"Один з пострілів влучив у літак, і ми побачили дим, що виходить з нього, потім він розбився... ми не знаємо про долю пілота, але, скоріше за все, він загинув", - додав він.