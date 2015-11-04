Розвідка США і уряд Британії допускають, що причиною катастрофи A321 міг стати вибуховий пристрій - ЗМІ

Про це повідомила американська телекомпанія CNN, передає ТАСС.

"Є певне відчуття, що це був вибуховий пристрій, закладений в багажі або десь на борту", - цитує телекомпанія слова неназваного джерела.

CNN підкреслює, що мова поки не йде про офіційний і остаточний вивід розвідки США.

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При цьому, Держдепартамент США вважає необхідним утримуватися від коментарів з приводу катастрофи російського літака на Синаї до завершення розслідування. Про це заявив у середу офіційний представник відомства Джон Кірбі, пишуть РИА Новости.

Кірбі зазначив, що поки передчасно робити висновки про причини катастрофи літака.

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У свою чергу, уряд Великобританії також вважає, що причиною катастрофи російського літака A321 міг стати вибуховий пристрій, передають РИА Новости повідомлення канцелярії прем'єра.

"Поки триває розслідування, ми не можемо з повною впевненістю сказати, чому сталася катастрофа російського літака. Але по мірі появи нових даних, ми побоюємося, що причиною катастрофи міг стати вибуховий пристрій", — йдеться в повідомленні.

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