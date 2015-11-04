Розвідка США і уряд Британії допускають, що причиною катастрофи A321 міг стати вибуховий пристрій - ЗМІ
Розвідка США вважає, що на борту літака А321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", що зазнав катастрофи на Синаї, найімовірніше, вибухнула бомба. Аналогічну версію озвучив уряд Великобританії.
Про це повідомила американська телекомпанія CNN, передає ТАСС.
"Є певне відчуття, що це був вибуховий пристрій, закладений в багажі або десь на борту", - цитує телекомпанія слова неназваного джерела.
CNN підкреслює, що мова поки не йде про офіційний і остаточний вивід розвідки США.
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При цьому, Держдепартамент США вважає необхідним утримуватися від коментарів з приводу катастрофи російського літака на Синаї до завершення розслідування. Про це заявив у середу офіційний представник відомства Джон Кірбі, пишуть РИА Новости.
Кірбі зазначив, що поки передчасно робити висновки про причини катастрофи літака.
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У свою чергу, уряд Великобританії також вважає, що причиною катастрофи російського літака A321 міг стати вибуховий пристрій, передають РИА Новости повідомлення канцелярії прем'єра.
"Поки триває розслідування, ми не можемо з повною впевненістю сказати, чому сталася катастрофа російського літака. Але по мірі появи нових даних, ми побоюємося, що причиною катастрофи міг стати вибуховий пристрій", — йдеться в повідомленні.
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