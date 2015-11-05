РФ підготувала 150 снайперів вищої категорії

Про це повідомило агентство "ТАСС" з посиланням на начальника прес-служби Східного військового округу Олександра Гордєєва.

Понад 150 снайперів, які мають вищу снайперську категорію, поповнили війська Східного військового округу в поточному році. "У ході навчання військовослужбовці досконало опановують найсучасніші зразки снайперського озброєння, прилади спостереження, виявлення і розвідки як вітчизняних, так і зарубіжних виробників", -йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Міноборони РФ пояснили вторгнення своїх винищувачів в повітряний простір Туреччини

За час роботи школи снайперів було підготовлено понад 600 стрільців вищої кваліфікації.

Нагадаємо, в штабі армії США заявили, що Росія для країни – загроза більше, ніж ІДІЛ.