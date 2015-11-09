"Ні Каталонія, ні інші регіони не від'єднаються": влада Іспанії звернулася до Конституційного суду

Уряд Іспанії вважає, що прийнята в понеділок парламентом Каталонії резолюція, не має юридичної сили та звернувся з цього приводу до Конституційного суду.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, передає Європейська правда з посиланням на El Pais.

За його словами, у середу з цього приводу відбудеться екстрене засідання уряду.

"Уряд не дозволить, щоб це продовжувалося. Ми сповнені рішучості використовувати всі засоби, щоб захистити демократію. Ми будемо використовувати тільки законні методи та все верховенство закону", - наголосив Рахой.

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Як відзначив іспанський прем'єр, він розуміє "ту стурбованість, яку можуть відчувати наразі каталонці".

"Я хочу сказати їм, щоб вони були спокійні. Ні Каталонія, ні будь-який інший регіон не від'єднуватиметься. Нікому не потрібно буде обирати чи відмовлятися від своєї іспанської та європейської ідентичності", - підкреслив Рахой.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Каталонії у понеділок прийняв резолюцію про незалежність від Іспанії, внесену представниками правлячої коаліції 27 жовтня.