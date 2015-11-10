Анкара заявила про готовність відповісти на загрозу з боку Сирії

Про це заявив прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу, передає Бі-бі-сі. При цьому турецький прем'єр не уточнив, про яку можливу загрозу йде мова і хто (або що) може її нести.

Читайте такожПрем'єр Туреччини шкодує, що Асад не залишився у Росії назавжди

Раніше Ахмет Давутоглу повідомив, що обговорив з президентом США Бараком Обамою нову стратегію боротьби з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

Після того, як Росія почала військову операцію в Сирії, Туреччина заявляла, що має намір збивати військові літаки у разі, якщо вони будуть порушувати її повітряний простір.

У середині жовтня турецькі ВПС збили безпілотник, який вторгся в повітряний простір країни поблизу кордону з Сирією. Кому належав той літальний апарат - не уточнювалося.

15 листопада в Антальї почнеться саміт G-20, участь в якому, як очікується, візьмуть президенти США і Росії Барак Обама і Володимир Путін.