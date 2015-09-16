Президент Сирії звинуватив Туреччину і Захід в заступництві "Ісламської держави"

"Ми всі знаємо, що "Джебхат Ан-Нусру" (відділення міжнародної ісламістської терористичної організації "Аль-Каїда" на території Сирії та Лівану - УНІАН) і ІД зброєю, грошима і добровольцями постачає Туреччина, у якої тісні стосунки із Заходом. Реджеп Тайіп Ердоган (президент Туреччини) і Ахмет Давутоглу (прем'єр-міністр) і кроку не ступлять без узгодження, в першу чергу з США, а також з іншими західними країнами", - цитує Асада ТАСС.

За його словами, "зростанням своєї потужності в сирійському регіоні і "Джебхат Ан-Нусра", і ІД зобов'язані заступництву західників, які сприймають тероризм як козирну карту, яку можна періодично виймати з рукава і використовувати".

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"Сьогодні вони хочуть використовувати "Джебхат Ан-Нусру" проти ІД, може бути через те, що ІД в якійсь мірі вийшов з-під їх контролю. Однак це не означає, що вони хочуть знищити ІД. Якби хотіли, то могли б це зробити. Для нас ІД, "Джебхат Ан-Нусра" та інші їм подібні збройні угруповання, що вбивають мирне населення, є екстремістами", - додав Асад.

Президент Сирії заявив, що у боротьбі з тероризмом він співпрацює "перш за все, з Росією, Іраном, Іраком", розкритикувавши при цьому коаліцію, очолювану США.

"Реальність така, що, незважаючи на те, що ця коаліція розпочала свою операцію, ІД продовжує експансію. У них нічого не виходить. Ця коаліція ніяк не впливає на ситуацію "на землі". У той же час такі країни, як Туреччина, Катар, Саудівська Аравія, а також Франція, США та інші західні держави, які є заступниками терористів, не можуть самі вести боротьбу з тероризмом. Не можна одночасно бути проти терористів і разом з ними. Однак якщо ці країни приймуть рішення змінити свою політику – адже тероризм як скорпіон: якщо покласти його в кишеню, він обов'язково тебе вкусить – ми не станемо заперечувати проти співпраці з ними, за умови, що це буде реальна, а не ілюзорна антитерористична коаліція", - сказав Асад.