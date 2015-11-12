На Синаї стався теракт: загинуло дев'ять осіб, у тому числі двоє дітей
08:24, 12 листопада 2015Світ
730 0
В результаті теракту в місті Ель-Аріш на півночі Синайського півострова загинули дев'ять єгиптян.
REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на Al-Youm Al-Sabea.
Читайте такожВ Туреччині у зіткненнях між поліцією та бойовиками "Ісламської держави" загинули 9 осіб
За даними видання, серед загиблих є двоє дітей.
За даними губернатора провінції, група озброєних людей в масках увірвалися в житловий будинок, після чого підірвали замінований недалеко від нього автомобіль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter