На Синаї стався теракт: загинуло дев'ять осіб, у тому числі двоє дітей

08:24, 12 листопада 2015
Світ
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В результаті теракту в місті Ель-Аріш на півночі Синайського півострова загинули дев'ять єгиптян.

REUTERS

Про це повідомляє РБК з посиланням на Al-Youm Al-Sabea.

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За даними видання, серед загиблих є двоє дітей.

За даними губернатора провінції, група озброєних людей в масках увірвалися в житловий будинок, після чого підірвали замінований недалеко від нього автомобіль.

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