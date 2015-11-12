На Синаї стався теракт: загинуло дев'ять осіб, у тому числі двоє дітей

Про це повідомляє РБК з посиланням на Al-Youm Al-Sabea.

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За даними видання, серед загиблих є двоє дітей.

За даними губернатора провінції, група озброєних людей в масках увірвалися в житловий будинок, після чого підірвали замінований недалеко від нього автомобіль.