Путін: ризики та наслідки операції РФ у Сирії ретельно прораховані

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Anadolu напередодні саміту "Групи двадцяти".

"Наші дії в Сирії, а також можливі ризики і наслідки були ретельно, багато разів прораховані, і всі необхідні для операції ресурси – як фінансові, так і технічні – заздалегідь передбачені", - зазначив Путін.

Він запевнив, що РФ завчасно поінформувала американську сторону і керівництво НАТО про початок бойових дій.

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За словами Путіна, в Кремлі розраховували, "принаймні, на нормальну в таких випадках тісну військово-експертну координацію з очолюваною американцями міжнародною антиІДІЛівською коаліцією. Нехай навіть і при всіх принципових розбіжностях у підходах Росії і США до оцінок сирійської кризи".

"Проте реакція з боку американських і західних партнерів виявилася досить стриманою. Хоча, здавалося б, ІД та аналогічні екстремістські угруповання, які орудують в Сирії, являють для наших країн однозначно спільну загрозу", - сказав Путін.

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Він зазначив, що РФ поки не вдалося просунутися далі узгодження Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерствами оборони Росії і США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

"Та й то із застереженням з боку американців, що подібного роду взаємодію жодним чином не слід розцінювати як нормалізацію контактів у військовій сфері, заморожених за їх ініціативою", - сказав Путін.

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За його словами, "не захотіли США відгукнутися і на російську пропозицію щодо укладення спеціальної угоди про порятунок екіпажів військово-повітряних судів, незважаючи на те, що в свій час, коли починалася американська операція в Афганістані, РФ на аналогічне прохання з їх боку відгукнулася негайно.

"Не отримали ми відповіді на нашу пропозицію надати Росії для планування операцій ВКЗ у Сирії американські розвіддані, хоча неодноразово зверталися до США за такою інформацією", - сказав Путін.