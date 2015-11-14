Євросоюз закличе G20 відповісти на терористичну загрозу - Туск

"Ми попросимо на зустрічі світових лідерів G20 в Антальї відповісти на загрозу тероризму", — написав Туск, лист якого із співчуттями поширила прес-служба Євроради, передає РИА Новости.

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За останніми даними, жертвами серії терактів в Парижі стали близько 140 осіб.