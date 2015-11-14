Євросоюз закличе G20 відповісти на терористичну загрозу - Туск
03:44, 14 листопада 2015Світ
759 0
Євросоюз закличе лідерів країн-учасниць G20 на саміті в Туреччині відповісти на загрозу тероризму після подій у Парижі, заявив голова Євроради Дональд Туск у листі президенту Франції Франсуа Олланду.
REUTERS
"Ми попросимо на зустрічі світових лідерів G20 в Антальї відповісти на загрозу тероризму", — написав Туск, лист якого із співчуттями поширила прес-служба Євроради, передає РИА Новости.
Читайте такожГенсек НАТО Столтенберг шокований терористичними атаками в Парижі
За останніми даними, жертвами серії терактів в Парижі стали близько 140 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter