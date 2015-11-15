Тренери Франції та Німеччини приховали від футболістів на "Стад де Франс" інформацію про теракти

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The New York Times.

Зустріч відбулася 13 листопада на «Стад де Франс». Обидва тренера дізналися про подію в перерві. Матч було зіграно і завершився перемогою французів з рахунком 2:0.

У грі брав участь півзахисник Лассана Діарра. Його двоюрідна сестра була вбита в результаті терористичної атаки.

Серія терактів у французькій столиці і передмісті сталася в ніч на 14 листопада. Три смертники підірвали себе поряд зі «Стад де Франс», де грали футбольні збірні Франції та Німеччини, ще один — на бульварі Вольтер. Крім того, бойовики влаштували стрілянину в декількох кафе і ресторанах, а також захопили заручників у концертному залі «Батаклан».

За останніми даними, жертвами терористичних атак в Парижі стали близько 130 осіб, понад 350 постраждали, майже 100 з них знаходяться в критичному стані. Серед загиблих — громадяни США, Бельгії, Іспанії, Алжиру, Мексики, Швеції, Великобританії, Румунії.