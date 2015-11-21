У Новій Зеландії розбився туристичний вертоліт

Вертоліт розбився в суботу вранці в районі Фокс-Глейшер (льодовика Фокса) в Новій Зеландії.

Як повідомили в національній рятувальній службі, пілот і шість пасажирів, які знаходилися на борту, загинули, передає ТАСС з посиланням на новозеландські ЗМІ.

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Причини катастрофи з'ясовуються. Раніше зазначалося, що однією з причин аварії могла стати погана видимість в районі польоту.

Фокс-Глейшер - льодовик в Національному парку Вестленд на Південному острові Нової Зеландії, що користується великою популярністю у місцевих та іноземних туристів. Він розташований приблизно в 200 км на захід від міста Крайстчерч.