У Бельгії затримали 6 підозрюваних у причетності до терактів у Парижі

Це відбулося на автозаправці за 30 кілометрів від Брюсселя, передає Радіо Свобода.

Поліція Бельгії також виявила зброю у квартирі підозрюваного у справі терактів у Парижі, повідомляє інтернет-сайт медіакомпанії RTL. Різні види зброї були знайдені у квартирі і припаркованому біля будинку фургоні.

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За повідомленнями, у Брюсселі зменшилася кількість людей на вулицях, насамперед – туристів. Закриті блошиний ринок і центральна торгова вулиця Рю Ньов. Влада скасувала концерти, спортивні та інші масові заходи. Робота громадського транспорту обмежена рухом автобусів і трамваїв.

Як повідомляв УНІАН, влада Бельгії оголосила найвищий рівень терористичної загрози в столиці країни - Брюсселі. також зазначається, що Влада Бельгії закрила метро у Брюсселі в суботу після підвищення рівня терористичної загрози.