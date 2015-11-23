Чехія готова брати участь в наземній операції проти ІДІЛ у Сирії

Це будуть військові медики і фахівці хімічного захисту, заявив в ефірі Чеського телебачення міністр оборони республіки Мартін Стропницький, повідомляє Радіо Прага.

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Однак, згідно з повідомленням, за словами посла Чехії при НАТО Іржі Шедивого, поки жодна наземна операція Північноатлантичного альянсу проти так званої Ісламської держави не планується.

Тим не менш, за словами Шедивого, "не можна виключити будь-який із сценаріїв розвитку ситуації".