Чехія готова брати участь в наземній операції проти ІДІЛ у Сирії

07:13, 23 листопада 2015
Світ
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У тому випадку, якщо міжнародна коаліція почне наземну операцію проти бойовиків ІДІЛ на території Сирії, чеська армія готова надати 200 осіб.

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Це будуть військові медики і фахівці хімічного захисту, заявив в ефірі Чеського телебачення міністр оборони республіки Мартін Стропницький, повідомляє Радіо Прага.

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Однак, згідно з повідомленням, за словами посла Чехії при НАТО Іржі Шедивого, поки жодна наземна операція Північноатлантичного альянсу проти так званої Ісламської держави не планується.

Тим не менш, за словами Шедивого, "не можна виключити будь-який із сценаріїв розвитку ситуації".

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