З авіаносця "Шарль де Голль" у бік Сирії вилетіли французькі винищувачі (фото)

Поки що немає жодної інформації про місії, які виконують французькі літаки, передає "Дождь" з посиланням на Europe1.

Зазначається, що вони можуть як завдавати ударів по позиціях "Ісламської держави", так і виконувати розвідувальні роботи.

З авіаносця вилетіли винищувачі Rafale з бомбами на борту 23 листопада вранці. Загалом на борту корабля перебувають 26 літаків. Крім того, в Йорданії і ОАЕ є по шість винищувачів Mirage і Rafale.

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Як повідомляв УНІАН, президент Франції Франсуа Олланд після терактів у Парижі заявив, що удари по "Ісламській державі" будуть продовжені.

Крім того, сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив про те, що його країна надасть базу на Кіпрі для Франції для авіаударів по позиціях ІДІЛ у Сирії.