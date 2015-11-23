Французький авіаносець знищив два об'єкти бойовиків ІДІЛ в Іраку

Удари французького авіаносця "Шарль де Голль" знищили два об'єкта терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Іраку, йдеться в заяві Генштабу Франції, пише РИА Новости.

Раніше повідомлялося, що палубна авіація авіаносця в понеділок зробила перші бойові вильоти, щоб завдати ударів по позиціях терористичної угруповання "Ісламська держава" в Сирії і Іраку.

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Авіаносець прибув у район Східного Середземномор'я в ніч на неділю. Очікується, що похід авіаносця триватиме щонайменше чотири місяці — про це повідомили французькі ЗМІ, однак тривалість місії може бути збільшена.

На кораблі знаходяться 18 винищувачів Rafale, вісім надзвукових палубних штурмовиків Dassault Super-Etendard, а також два палубних літака дальнього радіолокаційного виявлення Hawkeye. Команда авіаносця складається з 1,9 тисячі моряків, льотчиків та механіків.