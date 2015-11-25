Давутоглу заявив, що напади на туркмен не можуть бути виправдані боротьбою з ІД
Напади на туркмен не можуть бути виправдані боротьбою з "Ісламською державою".
Про це на зборах Партії справедливості та розвитку заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, передає Газета.ru з посиланням на Reuters.
Прем'єр при цьому наголосив, що канали зв'язку з Москвою залишаються відкритими.
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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.
Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.
При цьому вчора в російському Міноборони розповіли свою версію інциденту з Су-24, який був збитий в Туреччині і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака.